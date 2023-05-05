Петрозаводск, 5 мая, 2023, 16:23 — ИА Регнум. Глава Карелии Артур Парфенчиков 5 мая подписал указ о запрете полётов беспилотников в регионе. Об этом сообщил официальный республиканский интернет-портал республики.

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Парфенчиков объявил о своём решении на заседании антитеррористической комиссии. Запрет будет действовать со дня подписания указа до отмены базового уровня готовности.

«Сегодня на территории России существует вероятность совершения террористических актов и диверсий, в том числе в период проведения Дня Победы. Нарастает угроза с использованием беспилотных воздушных судов», — сказал Парфенчиков.

Ограничение на использование дронов не касается органов государственной власти и местного самоуправления. Использовать беспилотники также могут позволить подведомственными организациям или компаниям, заключившим договора с органами власти.

Ранее использовать БПЛА запретили в Калининградской области. Всего порядка 50 субъектов ввели подобные ограничения.