Париж, , 16:25 — REGNUM Сайт сената Франции перестал работать в пятницу, 5 мая, из-за вероятной кибератаки. Как сообщает телеканал BFMTV, утром интернет-пользователи не смогли зайти на сайт сената.

Хакер Иван Шилов © ИА REGNUM

«Адрес, который должен направлять на сайт, сообщает, что доступа нет», — говорится на сайте телеканала.

На главной странице сайта появляется заставка с надписью о том, что «сайт не установлен». При этом BFMTV отметил, что в Telegram-канале пророссийских хакеров NoName057 появился пост, в котором они взяли на себя ответственность за атаку на сайт сената.

В сообщении говорится, что взломать сайт было решено после новости о новых поставках вооружений Франции на Украину.

«Недолго думая, грохнули сайт сената Франции», — сказано в посте.

Ранее ИА REGNUM сообщало о хакерской атаке на немецкий оборонный концерн, поставлявший оружие на Украину. «Нападению» подвергся ресурс компании Rheinmetall, которая активно поставляет вооружение Киеву и является одним из крупнейших производителей военной техники в Германии и Европе.