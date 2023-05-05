Москва, , 16:17 — REGNUM Традиционного приёма по случаю Дня Победы в этом году в Кремле не будет, заявил 5 мая пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Парад Победы Даниил Шведов © ИА REGNUM

«Нет», — ответил Песков РИА Новости на вопрос, состоится ли на День Победы торжественный приём в Кремле.

4 мая Песков заявил, что президент России Владимир Путин, как обычно, в День Победы выступит на параде на Красной площади. Сокращать парад не планируется.

5 мая пресс-служба президента Таджикистана сообщила, что Путин пригласил Эмомали Рахмона отпраздновать в этом году День Победы в Москве.