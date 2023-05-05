Москва, 5 мая, 2023, 15:58 — ИА Регнум. Концепцию информационной безопасности детей утвердило правительство России, сообщает 5 мая правительственный сайт.

Дарья Антонова ИА REGNUM Михаил Мишустин

В пояснительной записке к распоряжению от 28 апреля 2023 года №1105-р, подписанному премьер-министром Михайлом Мишустиным, сказано, что в рамках концепции в школах появятся уроки информационной безопасности и цифровой грамотности.

«Главная цель концепции — защитить детей от информационных угроз и рисков в современной цифровой среде», — говорится в документе.

Дети могут столкнуться с разными опасностями в интернете. Например, под видом сверстников злоумышленники могут выяснить личные данные ребёнка и сведения о его семье. Затем эти данные могут использоваться для угроз, манипуляций, вовлечения детей в деструктивные организации.

Авторы концепции предложили научить детей безопасному поведению в интернете, повысить их цифровую грамотность. На уроках школьники узнают, как распознавать мошенников и как правильно поступать, когда незнакомцы пытаются выяснять личные данные, расспрашивают о семье.

В октябре прошлого года Минцифры запустило три спецпроекта для повышения информированности о безопасном поведении в интернете для российских граждан, включая детей.