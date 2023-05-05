Киев, 5 мая, 2023, 16:13 — ИА Регнум. Министр обороны Украины Алексей Резников 5 мая попросил Германию присоединиться к «морской коалиции» для поставок Киеву военных кораблей. Об этом сообщила пресс-служба украинского минобороны после визита генерального инспектора бундесвера Карстена Бройера.

EPA/RONALD WITTEK/ТАСС Алексей Резников

Резников в своей просьбе подчеркнул, что видит целью «морской коалиции» усиление украинского флота.

«У нас уже есть «танковая коалиция», Рамштайн — это тоже коалиция. Уже некоторые наши европейские партнёры — в составе этой «морской коалиции». И я бы очень хотел, чтобы Германия тоже стала её частью», — привела пресс-служба его слова.

О желании создать «морскую коалицию» Резников впервые заявил 14 марта в Одессе на пресс-конференции с министром обороны Нидерландов Кайсой Оллонгрен. Тогда он видел её участницами Великобританию, Бельгию и Нидерланды.

Помимо неё, в Киеве говорили и о «танковой» и «авиационной» коалициях. Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба утверждал, что в Европе якобы «взяли в работу» вопрос о предоставлении Украине истребителей F-16, но в Киеве признают, что быстро это не произойдёт.

Ранее Резников попросил у Японии средства радиоэлектронной борьбы и оборудование для поражения беспилотников. Он добавил, что страны G7 должны не только обещать помощь Украине, но и физически её оказывать.