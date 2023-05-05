Губернатор Гладков: ВСУ обстреляли сёла Черемошное и Устинка в Белгородской области

Белгород, , 15:37 — REGNUM Два села в Белгородской области подверглись удару со стороны Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом 5 мая сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

ВСУ Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Под обстрел ВСУ попали села Черемошное и Устинка Белгородского района», ― уточнил он в сообщении в Telegram-канале.

Глава области добавил, что в результате обстрела со стороны украинских военных оказались повреждены забор и три автомобиля на территории сельскохозяйственного предприятия, а также линия электропередачи. Среди населения пострадавших нет.

На место происшествия прибыли аварийные и оперативные службы, они уже приступили к устранению последствий удара.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 мая беспилотник-камикадзе атаковал водонапорную башню в Белгородской области, расположенную в километре от села Вязового на территории местного свинокомплекса. Обошлось без пострадавших. Предположительно, дрон запустили из села Поповка Сумской области.

Днём ранее беспилотник ВСУ сбросил взрывное устройство на место строительства защитных сооружений в Белгородской области недалеко от села Полесье. В результате атаки дрона получил контузию мужчина.

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