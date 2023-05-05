ВСУ потеряли за сутки 170 военных, танк, две гаубицы и 15 бронемашин на трёх направлениях

Москва, , 15:54 — REGNUM Подразделения Вооружённых сил России за последние сутки на южнодонецком, запорожском и херсонском направлениях уничтожили порядка 170 военнослужащих ВСУ, танк и шесть гаубиц, в том числе М777 американского производства. Об этом 5 мая сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

СВО Иван Шилов © ИА REGNUM

«За сутки на данных направлениях потери противника составили более 90 военнослужащих, один танк, пять автомобилей, гаубица Д-30, а также одна артиллерийская система М777 производства США», — сообщил Конашенков.

Он также отметил, что под селом Новомихайловка в ДНР российские бойцы пресекли действия украинских диверсантов.

На херсонском направлении противник в ходе обстрелов с российской стороны потерял до 80 военнослужащих, 15 бронемашин, 23 автомобиля, гаубицу «Мста-Б» и три гаубицы Д-30.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Конашенков сообщил, что российские бойцы уничтожили мост на единственной дороге, ведущей в Артёмовск с подконтрольной Киеву территории. По нему для ВСУ пытались перебросить в город резервы и боеприпасы.

4 мая российские штурмовики освободили от противника два новых квартала в Артёмовске. Бои продолжаются на западных окраинах города.