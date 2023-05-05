Китаевед Маслов рассказал, почему Боррель отвергает попытки Китая добиться мира на Украине

Москва, , 16:11 — REGNUM Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель раскритиковал китайский план урегулирования кризиса на Украине, так как если у Пекина получится добиться мира, то это усилит его международный авторитет, чего не хотят ни в США, ни в Европейском союзе. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 5 мая заявил директор Института стран Азии и Африки МГУ им. М. В. Ломоносова Алексей Маслов.

Алексей Маслов Amaslov.me

«Как такового китайского плана нет. То, что называется китайским планом, — это просто принципы, на основании которых можно урегулировать ситуацию. Если речь о документе из 12 пунктов. И главная его задача заключается в трёх позициях. Первое, начало переговоров без предварительных условий, чтобы прекратить боевые действия. Второе, этот план не предусматривает автоматического предварительного обсуждения принадлежности тех или иных территорий и вообще целостности любой из сторон. И третье, план жёстко говорит о противодействии расширению любых агрессивных блоков. Но поскольку у России никакого такого блока нет, то, соответственно, это направлено против США», — объяснил Маслов.

Как подчеркнул специалист, китайское руководство, общаясь с президентами России или Украины, пытается выяснить переговорные позиции.

«И Россия заявила, что готова садиться за стол переговоров. А Зеленский неоднократно говорил о том, что никаких переговоров быть не может. Есть и ещё один важный аспект. Если Китаю хоть немного удастся сдвинуть с мертвой точки нынешнюю ситуацию в украинском кризисе, то он получит очень большие политические дивиденды. И вряд ли этого хотят в США и Европейском союзе. Плюс надо понимать, что КНР беспокоится о себе. У неё многие торговые, логистические пути направляются в Европу, и дестабилизация бьёт по китайской экономике. Иными словами, Пекин выступает за мир не во имя каких-то абстракций, а ради того, чтобы стабилизировать свою экономику. Он этого и не скрывает», — подытожил эксперт.

Ранее руководитель внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель признался, что в Европейском союзе считают несерьёзной инициативу Китая по урегулированию украинского кризиса, а план Зеленского — единственным мирным планом. Что касается предложений Пекина, то они, по мнению Борреля, представляют собой «просто набор благих пожеланий».

Китайский план из 12 пунктов МИД страны представил ещё 24 февраля. Основные тезисы этого документа — отказ от позиции холодной войны и уважение суверенитета каждой страны. В Пекине убеждены, что никакое государство не может обеспечивать собственную безопасность за счёт другой страны, тем более за счёт расширения военных блоков.

Кроме того, Китай призывает стороны сохранять сдержанность ради избежания эскалации и не подливать масло в огонь.