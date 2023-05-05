Москва, , 15:40 — REGNUM На донецком направлении российские войска в ходе спецоперации уничтожили два склада боеприпасов механизированных бригад ВСУ. Об этом 5 мая сообщило Министерство обороны России.

СВО Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Как заявил на брифинге официальный представитель ведомства Игорь Конашенков, уничтожены склады в районах населённых пунктов Краматорск и Авдеевка в Донецкой Народной Республике. Ими пользовались 54-я и 110-я механизированные бригады ВСУ.

Помимо этого, продолжается работа штурмовых отрядов на западе Артёмовска, а авиация и артиллерия поразили солдат и технику ВСУ в районах Калиновки и Красного в ДНР. Также за сутки на донецком направлении уничтожены до 300 украинских военных и наёмников, три боевые машины пехоты, четыре бронемашины, одна РСЗО «Град» и самоходка «Акация».

Ранее ИА REGNUM писало, что российские войска уничтожили мост, по которому ВСУ подвозили боеприпасы в Артёмовск. По данным Минобороны, по мосту в районе населённого пункта Часов Яр украинские военные пытались подвозить боеприпасы и перебрасывать резервы в Артёмовск.