Российские войска уничтожили до 300 украинских военных и наёмников на донецком направлении

Артемовск, , 15:22 — REGNUM В ходе спецоперации за последние сутки российские войска нанесли серьёзные потери украинской армии на донецком направлении. Об этом 5 мая на брифинге сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Боевая работа расчётов РСЗО «Град» в зоне проведения СВО © Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Он уточнил, что российские подразделения ликвидировали до 300 военных Вооружённых сил Украины и иностранных наёмников.

«За сутки уничтожено до трёхсот украинских военнослужащих и наёмников, три боевые машины пехоты, четыре боевые бронированные машины, одна боевая машина РСЗО «Град», а также самоходная артиллерийская установка «Акация», ― сообщил Конашенков.

Кроме того, по его словам, на Донецком направлении штурмовые отряды продолжали вести наступательные действия в западной части города Артёмовска. Подразделения ВДВ оказывали им поддержку и сковывали противника на флангах.

Как сообщало ИА REGNUM, днём ранее подразделения Вооружённых сил России уничтожили три оружейных склада 66-й механизированной бригады ВСУ в районе города Славянска в ДНР.

Также на донецком направлении за сутки российские подразделения уничтожили до 255 украинских военнослужащих. Кроме того, на этом же направлении в течение 10 прошедших дней сдались в плен около 20 военнослужащих Вооружённых сил Украины.