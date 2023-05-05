Москва, 5 мая, 2023, 15:33 — ИА Регнум. Коллеги рассказали ИА REGNUM о погибшем в СВО сценаристе «Битвы за Севастополь» Леониде Корине, о смерти которого стало известно 5 мая.

Кадр из видео. Фонд «Мое отечество» Леонид Корин

О смерти 47-летнего Леонида Корина сообщил его друг режиссёр Павел Дроздов. В разговоре с ИА REGNUM он рассказал о погибшем коллеге, о его жизненной позиции и отношении к спецоперации.

«Мы с ним знакомы много лет. Он был очень правильный, с такой, знаете, сильной жизненной позицией. У него всегда было правильное понимание себя, своей страны. Он понимал, что значит понятие мужчина, что такое долг и что такое Родина», — рассказал Павел Дроздов.

Сценарист Игорь Антоновский так описал Леонида Корина, вспоминая совместную учёбу:

«Он изначально писал про ПТСР, про вернувшихся с Чечни, его захватывал армейский дух. Мы с Валерой дали ему прозвище Чича. Хоть он и никогда не служил в Чечне. Я был полным антагонистом его. Писал про будущих хипстеров, тех, кто 15 лет спустя в отличие от него отчалит из страны, про сказки и розовые пистолеты. Он писал про войну, его диплом назывался «Контрабас» — не в музыкальном смысле, а в смысле контрактников на войнах», — описывает дружбу с Кориным Антоновский.

Леонид Корин отправился на специальную военную операцию в качестве добровольца. О смерти сценариста его друзьям стало известно ещё 1 мая, но широкой общественности они сообщили о гибели Корина только сегодня. По словам друзей, Леонид погиб от многочисленных осколочных ранений.

Помимо создания сценария к фильму «Битва за Севастополь» Леонид Корин участвовал в написании сценариев к сериалам «Последний мент» и «Литейный».