Минобороны сообщило о пресечении действий трёх украинских ДРГ в Харьковской области

Харьков, Украина, , 15:16 — REGNUM Вооружённые силы Российской Федерации за прошедшие сутки пресекли в Харьковской области действия трёх украинских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ). Об этом в пятницу, 5 мая, в ходе брифинга сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Министерство обороны РФ Дарья Антонова © ИА REGNUM

По словам Конашенкова, ВС России пресекли действия ДРГ в районах Синьковки, Берестового и Тимковки Харьковской области.

Помимо этого, подразделения российских военных за прошедшие сутки в ходе боевых действий на купянском направлении уничтожили до 95 человек личного состава Вооружённых сил Украины. Также противник потерял восемь автомобилей и артиллерийские установки «Акация» и M777 американского производства.

В ночь на 5 мая начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский сообщил о ликвидации двух диверсионно-разведывательных групп из состава 14-й и 92-й ОМБР Вооружённых сил Украины. Также российские военные сорвали четыре попытки ротации противника в Харьковской области.