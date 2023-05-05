Санкт-Петербург, 5 мая, 2023, 15:29 — ИА Регнум. Российские пограничники задержали в Ленинградской области гражданина Словакии, который, нарушив государственную границу, пересёк вплавь реку Нарву со стороны Эстонии. Об этом 5 мая сообщило РИА Новости, ссылаясь на данные пограничного управления ФСБ по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Иван Шилов ИА REGNUM Задержание

Мужчину задержали сразу на берегу реки. Он был в гидрокостюме, а вещи переправил с помощью рюкзака и надувного плавательного круга. Инцидент произошёл 1 мая.

Нарушителю избрали арест в виде меры пресечения. Против него возбудили уголовное дело по статье ст. 322 УК РФ о незаконном пересечении госграницы. Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.

Цель, с которой он переплыл реку, не назвали. Эстонскую сторону уведомили об инциденте.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2022 года в министерстве внутренних дел Эстонии решили увеличить ширину пограничной полосы вдоль России с десяти метров до 300 метров. Это объяснили необходимостью усилить наблюдение за границей, для чего нужно будет расширить пограничную инфраструктуру.

В декабре прошлого года в Эстонии сообщили о планах установить систему мониторинга полёта беспилотников и разместить 15 радаров на границе с Россией, чтобы охватить всю пограничную линию вдоль Нарвы.