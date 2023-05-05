Минреинтеграции Украины сообщило о возвращении тел 80 погибших военнослужащих ВСУ

Киев, , 15:07 — REGNUM На Украину вернули тела 80 погибших военнослужащих Вооружённых сил Украины (ВСУ), сообщили 5 мая в министерстве реинтеграции.

Кладбище на Украине © Hennadii Minchenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

«Передача тел погибших военных осуществляется в соответствии с нормами Женевских конвенций», — говорится в сообщении министерства.

Уточняется, что тела передадут семьям.

При этом правительство Украины не называло точное число потерь среди украинских военных.

Как сообщало ИА REGNUM, руководитель Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что Киев ведёт переговоры с Москвой по обмену военнопленными в формате «всех на всех». По его словам, стороны приближались к выполнению соответствующих договорённостей. Он также добавил, что Украина обменяла более 2200 человек.

10 апреля в результате переговорного процесса из украинского плена вернулись 106 российских военнослужащих. В Минобороны РФ отметили, что самолётами ВКС России освобождённые военные доставлены в Москву, им оказывается медицинская и психологическая помощь.