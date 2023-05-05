Киев, 5 мая, 2023, 15:07 — ИА Регнум. На Украину вернули тела 80 погибших военнослужащих Вооружённых сил Украины (ВСУ), сообщили 5 мая в министерстве реинтеграции.

Hennadii Minchenko/Keystone Press Agency/Global Look Press Кладбище на Украине

«Передача тел погибших военных осуществляется в соответствии с нормами Женевских конвенций», — говорится в сообщении министерства.

Уточняется, что тела передадут семьям.

При этом правительство Украины не называло точное число потерь среди украинских военных.

Как сообщало ИА REGNUM, руководитель Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что Киев ведёт переговоры с Москвой по обмену военнопленными в формате «всех на всех». По его словам, стороны приближались к выполнению соответствующих договорённостей. Он также добавил, что Украина обменяла более 2200 человек.

10 апреля в результате переговорного процесса из украинского плена вернулись 106 российских военнослужащих. В российском Минобороны отметили, что самолёты ВКС доставили освобождённых военных в Москву, им оказывают медицинскую и психологическую помощь.