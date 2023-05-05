Калининград, 5 мая, 2023, 15:15 — ИА Регнум. Во время парада Победы в Калининградской области нельзя будет использовать беспилотники, сообщает 5 мая издание «Новый Калининград». Решение приняли из соображений безопасности.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко БПЛА

Ранее об аналогичных мерах объявили другие регионы. Так, мэр Москвы Сергей Собянин 3 мая объявил о запрете беспилотников. Различные ограничения на использование дронов ввели также другие регионы.

Со стороны производителей беспилотников в России прозвучали комментарии в связи с ограничением использования. Они выразили обеспокоенность тем, что отрасль может понести потери.