В Калининградской области запретили беспилотники на День Победы
Калининградские власти запретили использование беспилотников во время парада Победы
Калининград, 5 мая, 2023, 15:15 — ИА Регнум. Во время парада Победы в Калининградской области нельзя будет использовать беспилотники, сообщает 5 мая издание «Новый Калининград». Решение приняли из соображений безопасности.
ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
БПЛА
Ранее об аналогичных мерах объявили другие регионы. Так, мэр Москвы Сергей Собянин 3 мая объявил о запрете беспилотников. Различные ограничения на использование дронов ввели также другие регионы.
Со стороны производителей беспилотников в России прозвучали комментарии в связи с ограничением использования. Они выразили обеспокоенность тем, что отрасль может понести потери.