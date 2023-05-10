Москва, 10 мая, 2023, 14:08 — ИА Регнум. Более 6,7 тысячи предприятий малого и среднего предпринимательства (МСП) в первом квартале 2023 года получили услуги центров поддержки экспорта, а 765 компаний заключили экспортные контракты на общую сумму в 211 млн долларов США, сообщили ИА REGNUM в Российском экспортном центре (РЭЦ).

Иван Шилов ИА REGNUM Экспорт

РЭЦ оказывает помощь российским компаниям по национальному проекту «Международная кооперация и экспорт». «По сравнению с первым кварталом 2022 года количество получателей услуг центров поддержки экспорта выросло на 35%. Также мы видим положительную динамику по количеству предприятий, заключивших экспортные контракты», — отметила директор по развитию региональной инфраструктуры поддержки экспорта РЭЦ Наталья Минаева. По её словам, важно, что география экспорта по-прежнему остается широкой: продукция российских компаний за первый квартал при поддержке ЦПЭ была доставлена в 66 стран мира.

«Это говорит о том, что, несмотря на сложившуюся политическую ситуацию, бизнес быстро адаптируется к новым условиям работы на международных рынках и центры поддержки экспорта играют в этом значительную роль», — объяснила Минаева.

В конце апреля экспертная комиссия РЭЦ выбрала ещё восемь компаний, которые смогут принять участие в программе продвижения продукции агропромышленного комплекса за рубежом. Теперь в павильонах российских продуктов питания, действующих во Вьетнаме, Саудовской Аравии, ОАЭ, Китае и Египте, появятся макаронные изделия, подсолнечное масло, ржаная и пшеничная мука, крупы, а также биологически-активные добавки.

«Программа продвижения АПК под брендом Good Food Russia предоставляет экспортерам возможность вывести свою продукцию на внешние рынки и, как следствие, развивать свой бизнес. Задача нашей поддержки — сделать так, чтобы в целевой стране сбыта потенциальный покупатель познакомился с продукцией российских производителей и захотел её купить. Хочу особо подчеркнуть, что государственная поддержка доступна всем компаниям, независимо от их размера, экспортного опыта и региона, в котором они работают», — заявил вице-президент Российского экспортного центра Алексей Солодов.

Экспортный потенциал только одной выставки «ИННОПРОМ: Центральная Азия», состоявшейся в конце апреля в Ташкенте, превысил 45 млн долларов.

«Результат деловой программы действительно впечатляет. За три дня мы провели 485 деловых встреч с более чем 80 иностранными потенциальными партнерами, которые могли убедиться воочию в качестве российской продукции, оценить ее потенциал на центральноазиатском рынке. Переговоры организовывали специалисты РЭЦ с учетом специфики и потребностей каждого экспортера, который выставлялся на коллективном стенде», — отметила управляющий директор по организации конгрессно-выставочных мероприятий и бизнес-миссий Татьяна Ан.

Благодаря национальному проекту «Международная кооперация и экспорт» отечественные производители получают государственную поддержку при выходе на международные рынки. «Предприниматели могут прийти в Российский экспортный центр за абсолютно любой поддержкой, независимо от опыта и размера бизнеса. Главное — желание масштабироваться и выходить на новые рынки. Мы помогаем изучить основы экспортной деятельности, найти иностранных партнеров, повысить узнаваемость продукции через зарубежные миссии, выставки и наши специальные павильоны для продукции АПК, а также делаем экспорт более безопасным и удобным — предоставляем страховую и кредитную поддержку и компенсируем расходы на ВЭД», — говорит старший эксперт по администрированию субсидий РЭЦ Егор Воронков.

Кроме того, государство помогает компаниям при сертификации и лицензировании их продукции. Для экспортеров работает цифровая платформа «Мой экспорт», которая позволяет им получать услуги в сфере внешнеэкономической деятельности в режиме «Одного окна» онлайн.

«Услуги по подаче заявки на меры господдержки одни из самых востребованных на платформе. Ведь благодаря цифровому формату получить их можно намного проще и быстрее, не посещая ведомства и не заполняя огромное количество бумаг», — пояснил вице-президент по стратегии цифровизации проекта «Одно окно» Алексей Скляр.

Как сообщало ИА REGNUM, нацпроект «Международная кооперация и экспорт» помогает отечественным производителям, в том числе и небольшим, выйти на международные рынки. Производители и поставщики могут обратиться в региональные центры поддержки экспорта и торговые представительства России за рубежом для поиска иностранных клиентов, анализа зарубежного рынка. Среди мер господдержки для экспортеров действует механизм финансирования участия в международных выставках и деловых миссиях для поиска новых рынков, выделение транспортных субсидий.