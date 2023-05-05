Москва, 5 мая, 2023, 15:15 — ИА Регнум. В перспективе Россия и Китай могли бы заручиться поддержкой двух третей стран — членов Организации Объединенных Наций и добиться переноса её штаб-квартиры из США в другое государство. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 5 мая заявил политолог Борис Межуев. Так он прокомментировал заявление постпреда России при ООН Василия Небензи, который сказал, что США никогда не согласятся на то, чтобы перенести штаб-квартиру ООН в другую страну.

Иван Шилов ИА REGNUM ООН

«Сложность в том, что лобовое решение этой проблемы едва ли возможно. Но я не исключаю, что хитрая дипломатическая игра могла бы объединить определённые страны мира и привести к тому, чтобы этот вопрос рассмотрели на Генеральной Ассамблее ООН и большинство стран-членов выступило бы за перенос её штаб-квартиры. В перспективе Китай и Россия смогли бы заручиться поддержкой 2/3 мира — нельзя сказать, что это фантастика. Это не фантастика, но в настоящий момент конъюнктура для этого сложилась не очень выгодная. Было бы идеально, если бы ООН находилась в какой-то нейтральной стране. Скажем, Индия, чем она плоха? Или одна из стран Южной Америки. Допустим, Бразилия», — объяснил Межуев.

По его мнению, в будущем конъюнктура может измениться, но для этого должно сформироваться ясно выраженное неприятие политики США большей частью мира.

«Как следствие, серьезный конфликт США с другими государствами, которые выскажутся в том смысле, что Штаты не могут быть надежным гарантом безопасности дипломатов или журналистов. Я допускаю, что такая конъюнктура может сложиться. Однако пока конфликт США с остальным миром не достиг такого градуса, чтобы кто-то решился на такие радикальные шаги. Причём в роли места расположения штаб-квартиры Генеральной Ассамблеи ООН могло бы выступить не государство, а отдельный город, наделённый соответствующей юрисдикцией, не подчинённый какой-то отдельной стране и имеющий возможность сам выдавать визы. Нечто вроде дипломатического Ватикана. Это была бы очень разумная позиция. Но не в ближайшие пять лет», — подытожил политолог.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Небензя заявил, что США никогда не согласятся на перенос штаб-квартиры ООН. Кроме того, для этого потребовалось бы согласие не менее чем двух третей входящих в неё государств, чего, как полагает российский постпред, было бы очень тяжело добиться. США же, по мнению дипломата, заинтересованы в сохранении штаб-квартиры на своей территории, так как это даёт им возможность «злоупотреблять своими обязанностями страны пребывания организации».