Симферополь, 5 мая, 2023, 14:37 — ИА Регнум. Движение по второму железнодорожному пути с некоторым опережением графика открыли в пятницу, 5 мая, заявил заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин.

Пресс-служба Росавтодор/РИА Новости Финальные работы по монтажу второго пролётного строения на железнодорожной части Крымского моста

«Строители совершили настоящий подвиг, восстанавливая этот объект. Благодаря их самоотверженной работе… мы запустили движение по второму пути железнодорожной части — и тоже с опережением графика», — написал Хуснуллин в Telegram-канале.

Он назвал «символичным», что движение по Крымскому мосту возобновили в преддверии одного из самых важных праздников для большинство россиян — Дня Победы.

«Окончание работ — это Победа всей команды», — подытожил зампред правительства.

В конце апреля начальник Упрдор «Тамань» Никита Храпов в беседе с журналистами сообщил, что рабочие завершили самые сложные этапы восстановления железнодорожной части Крымского моста. По его словам, досрочный запуск рабочего движения может завершиться в мае.