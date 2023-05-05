ООН анонсировала встречу высокого уровня по зерновой сделке в Стамбуле на следующей неделе

Нью-Йорк, США, , 14:38 — REGNUM На будущей неделе в Стамбуле состоится встреча на высоком уровне по вопросу продления действия Черноморской зерновой инициативы, заявил 5 мая официальный представитель генсека ООН Фархан Хак.

Сухогруз Zante с украинским зерном в проливе Босфор у побережья Стамбула © EPA/ERDEM SAHIN/TASS

«Представители ООН примут сегодня участие в техническом заседании, созванном по инициативе Турции для подготовки ко встрече высокого уровня, которая пройдет в Стамбуле на следующей неделе», — цитирует Хака ТАСС.

В ООН рассчитывают, что дискуссии по поводу зерновой сделки приведут к положительному результату и что все разногласия участники переговоров преодолеют, добавил Хак.

Срок действия зерновой сделки, подписанной 22 июля 2022 года в Стамбуле (Россия подписала договор с Турцией и с ООН, то же самое сделала Украина), истекает 18 мая. Россия выдвинула ряд условий для продления сделки, в том числе возвращение «Россельхозбанка» в систему SWIFT.

Также Москва потребовала от Запада разрешить импорт в Россию сельхозтехники, разморозить активы и счета российских сельскохозяйственных компаний.

3 мая турецкий министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу заявил, что подключение «Россельхозбанка» к SWIFT возможно в рамках зерновой сделки. Другим вариантом может стать участие турецкого банка в платежах за зерно — такое предложение поступило от генсека ООН Антониу Гутерриша.

В России сегодня заявили, что банки Турции хотели бы гарантий, что из-за санкций платежи в рамках зерновой сделки не заблокируют.

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