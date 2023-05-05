Один из задержанных на Запорожье признался в подготовке теракта и связах с украинской разведкой

Мелитополь, , 14:25 — REGNUM Один из задержанных в Запорожской области признался в подготовке террористического акта в отношении одного из руководителей Запорожской атомной электростанции, следует из видео, обнародованного ФСБ России 5 мая.

ФСБ Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Я передавал [данные про] передвижения и места дислокации российской армии. В апреле 2023 года со мной снова связались и попросили совершить теракт», — признался задержанный мужчина.

Его подельница созналась в хранении «некоего пакета».

Ранее в Центре общественных связей ФСБ сообщили, что преступную деятельность диверсионно-разведывательной группы в Запорожской области как напрямую, так и через находящуюся в Финляндии посредницу курировали сотрудники Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

Сотрудники Федеральной службы безопасности России изъяли у задержанных готовое к применению взрывное устройство и автоматическое стрелковое оружие, а также большое количество боеприпасов к нему.