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Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

Киев, 5 мая, 2023, 14:25 — ИА Регнум. «Визит министра иностранных дел Бахрейна Абдуллатифа бин Рашида аз-Заяни на Украину ― важный сигнал о взаимодействии и поддержке между нашими государствами», ― указал украинский президент под опубликованным видео.

В ходе беседы глава Украины пригласил Бахрейн принять участие в реализации отдельных пунктов своей «формулы мира», которую он ранее предложил международному сообществу. Также Бахрейн получил приглашение принять участие в будущем «саммите мира».

Кроме того, президент республики выразил Бахрейну благодарность «за неизменную поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины».

Как сообщало ИА REGNUM, 3 мая президент Украины прибыл в Хельсинки по приглашению президента республики. Во время визита он провёл встречу с президентом Финляндии Саули Ниинистё.

Вечером того же дня украинский лидер прилетел в Нидерланды. Он встретился с премьер-министром Марком Рютте, главой МИД Вопке Хукстрой и министром обороны Кайсой Оллонгрен. Также Зеленский посетил Международный уголовный суд в Гааге, где выступил с речью «Нет мира без справедливости».