Москва, 5 мая, 2023, 14:09 — ИА Регнум. Леонид Корин, являющийся одним из сценаристов фильма «Битва за Севастополь», погиб в зоне спецоперации в ходе боёв за Артёмовск в ДНР. Об этом 5 мая сообщил друг сценариста Павел Дроздов на странице в соцсети «ВКонтакте».

Анна Рыжкова ИА REGNUM Свеча

«Сегодня я узнал, что Лёня погиб. Светлая память», — написал он, уточнив, то Корин погиб 1 мая.

Портал «Лента новостей Крыма» написал, что Корин погиб во время боевых действий в районе Артёмовска. Сценарист участвовал в спецоперации в качестве добровольца.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 мая стало известно, что в зоне спецоперации погиб тренер по волейболу спортивной школы «Уралочки» Денис Ефанов. Он прикрыл собой от миномётного обстрела боевых товарищей.