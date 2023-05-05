Москва, 5 мая, 2023, 14:09 — ИА Регнум. Свыше 350 человек и более 100 единиц специализированной техники приняли участие в пожарно-тактических учениях по ликвидации возгорания в высотном здании, которые прошли сегодня, 5 мая, в Москве. Как рассказал заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы Петр Бирюков, в ходе учений пожарные и спасатели вместе с городскими службами отработали действия по локализации и ликвидации пожара в высотке.

Пресс-служба Комплекса городского хозяйства Москвы В Москве прошли плановые учения по ликвидации пожара в высотном здании

По словам заместителя мэра Москвы, во время учений «кроме оперативной локализации и ликвидации возгорания еще раз отработали действия по эвакуации людей, поиску пострадавших, организации аварийно-восстановительных работ».

Пресс-служба Комплекса городского хозяйства Москвы В Москве прошли плановые учения по ликвидации пожара в высотном здании

В Москве большой процент высотных зданий, напомнил Петр Бирюков, причем располагаются они в плотной городской застройке. Особенности этих строений, по его словам, требуют определенного алгоритма проведения аварийно-спасательных работ при чрезвычайных ситуациях. На учениях уделили внимание и вопросам обеспечения охраны общественного порядка и регулирования дорожного движения при ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.

Пресс-служба Комплекса городского хозяйства Москвы В Москве прошли плановые учения по ликвидации пожара в высотном здании

Чтобы оперативные службы Москвы были готовы к любым видам чрезвычайных происшествий, подобные учения проводятся регулярно в разных точках российской столицы, пояснил Бирюков. Общее число таких мероприятий достигает 60 в год.