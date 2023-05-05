SCMP: США на АТЭC обсудят экономическое давление Китая наряду с Украиной и пандемией

Гонконг, Китай, , 14:08 — REGNUM Американская сторона на предстоящих переговорах с коллегами по Азиатско-Тихоокеанскому экономическому сотрудничеству (АТЭС) будет обсуждать проблему экономическое давления, оказываемого Китаем на мировой рынок, сообщило 5 мая издание SCMP.

США и Китай Иван Шилов (c) ИА REGNUM

В материале отмечается, что об этом заявил представитель американского минторга Кристофер Уилсон в преддверии встречи министров торговли АТЭС 25–26 мая в Детройте.

Как заявил журналистам 4 мая Уилсон, торговый представитель США в Японии, Корее и АТЭС, встречу планируют посвятить восстановлению после различных внешних шоков в мировой и региональной торговле, включая последствия пандемии и войны на Украине.

В статье приводится ответ Уилсона на вопрос, будет ли американская делегация проводить на полях АТЭС двусторонние переговоры с Китаем. По его словам, делегация во главе с торговым представителем США Кэтрин Тай будет «искать возможности найти точки соприкосновения с Китаем».

Уилсон заявил также, что Китай плохо влияет на экономику США и их партнёров.

«У нас есть постоянная озабоченность по поводу неправомерного использования и манипулирования [Китаем] интеллектуальной собственности способами, наносящими ущерб экономическим интересам США», — добавил Уилсон.

Он обвинил Китай в оказываемом на мировой рынок «экономическом принуждении» и давлении на партнёров с помощью своей экономической мощи.

Автор статьи отметил, что США ранее планировали провести в мае торговые переговоры с Тайванем. Это оказалось невозможным из-за обострения отношений с Китаем. Он упомянул в этой связи несколько факторов, способствовавших ухудшению отношений, в том числе визит главы Тайваня Цай Инвэня в США и его встречу со спикером Палаты представителей США Кевином Маккарти.

Маккарти 6 апреля в Калифорнии по итогам визита Цай Инвэня заявил, что США будут продолжать развивать отношения с Тайванем. При этом Вашингтон официально выступает за «единый Китай» и формально не признаёт «суверенитет» Тайваня.