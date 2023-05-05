Ужгород, Украина, 5 мая, 2023, 14:17 — ИА Регнум. Суд продлил 5 мая на два месяца ограничение передвижения настоятелю Крестовоздвиженского собора Украинской православной церкви (УПЦ) в Ужгороде. Следующее заседание по делу протоиерея Димитрия Сидора состоится 15 мая.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Ограничение постановил продлить Ужгородский городской районный суд. В вину протоиерею ставят его высказывания относительно раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ).

«Фактически присудили мне никуда не отлучаться от храма и молиться», — привёл слова отца Димитрия Telegram-канал «Ужгород Православный Собор УПЦ».

В марте 2023 года полиция сообщила протоиерею Димитрию о подозрении в разжигании религиозной вражды и ненависти, оскорблении чувств граждан по их религиозным убеждениям. Обвинение установило, что священнослужитель «оскорбительно высказывался о вере сторонников ПЦУ», в частности, якобы называл структуру «пустым безблагодатным подвалом с пауками» и «конфессией мертвецов», а Томос ПЦУ «фальшивой бумажкой».