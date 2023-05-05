Берлин, 5 мая, 2023, 13:59 — ИА Регнум. Дания и Германия договорились о передаче Украине 80 танков Leopard 1, заявил исполняющий обязанности главы министерства обороны Дании Троелс Лунд Поульсен в интервью датскому телеканалу TV2 в пятницу, 5 мая.

Soeren Stache/dpa/picture-alliance/ТАСС Танк Leopard 1

«То, что мы поставляем 80 танков Leopard 1, — очень значительное достижение», — рассказал Лунд Поульсен телеканалу.

Исполняющий обязанности министра обороны Дании добавил, что переданная Вооружённым силам Украины военная техника будет готова к полноценному использованию к началу июня.

В конце апреля глава министерства обороны Германии Борис Писториус заявил, что в середине текущего года начнутся поставки 80 основных боевых танков Leopard 1. По его словам, минобороны Дании согласилось оказать поддержку в передаче бронемашин.