Москва, , 13:44 — REGNUM Следствие просит суд арестовать напавших на баскетболиста ЦСКА Алексея Шведа в центре Москвы. Об этом 5 мая сообщили в пресс-службе столичного Главка СКР.

Алексей Швед TonyTheTiger

Дело расследует Пресненский межрайонный следственный отдел следственного управления по Центральному административному округу Главного следственного управления СК по Москве.

«Сегодня следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании в отношении фигурантов меры пресечения», ― заявила старший помощник руководителя ГСУ СК по Москве Юлия Иванова.

В следственном ведомстве добавили, что по делу назначили судебно-медицинские экспертизы, изучаются записи камер видеонаблюдения. Задержанным по подозрению в нападении на баскетболиста предъявлено обвинение, но вину они не признают.

Как сообщало ИА REGNUM, Алексей Швед 2 мая получил черепно-мозговую травму в результате нападения неизвестных. Спортсмена обнаружили избитым на Большой Никитской улице в Пресненском районе Москвы.

На следующий день правоохранители задержали подозреваемых в нападении на спортсмена. Трём фигурантам 2003, 2005 годов рождения предъявили обвинение в групповом хулиганстве с применением насилия.

Как рассказал президент команды ЦСКА Андрей Ватутин, состояние защитника московского баскетбольного клуба Алексея Шведа постепенно улучшается, он идёт на поправку, однако о возможных сроках выписки говорить ещё рано.

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