Калуга, 4 мая, 2023, 15:38 — ИА Регнум. Ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла, блокадников и узников фашистских концлагерей, ветеранов локальных войн и участников специальной военной операции приветствовали на торжественном приеме глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев, депутат Гордумы, военный комиссар Калуги Андрей Иванов, представители городского совета ветеранов, а также руководители подразделений Городской управы.

Пресс-служба Городской думы Калуги Торжественный приём в честь ветеранов в Калуге

Собравшиеся почтили минутой молчания память защитников Отечества. Творческие коллективы города исполнили для ветеранов песни военных лет.

«День Великой Победы — наш самый святой и почитаемый праздник, — отметил Юрий Моисеев. — К сожалению, всё меньше остаётся в строю ветеранов Великой Отечественной войны. Но сегодня рядом с нами участники специальной военной операции. Это настоящие герои, люди, воспитанные на примере ветеранов Великой Отечественной. Старшее поколение воспитало достойную смену».

Как сообщает пресс-служба Городской думы Калуги, глава городского самоуправления пожелал фронтовикам крепкого здоровья, бодрости духа, долгих и счастливых лет жизни.