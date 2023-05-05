Москва, 5 мая, 2023, 13:43 — ИА Регнум. Военный корреспондент Андрей Коц в пятницу, 5 мая, назвал основные возможные направления контратаки ВСУ, которую долгое время обсуждают в СМИ. Его статью опубликовало РИА Новости.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

По данным военкора, ВСУ попытались атаковать в Ореховском районе Запорожской области, использовав бронегруппу после массированной артиллерийской подготовки. Но после полученного ответа потеряли около 30 военнослужащих убитыми и ранеными. По мнению офицера из Южного военного округа, Киеву вряд ли там что-то удастся, так как местность состоит из полей и любые передвижения хорошо отслеживаются. Тем не менее с запорожского направления ВСУ могут выйти на Бердянск и Мелитополь, вернув выход к Азовскому морю и перекрыв коридор в Крым.

Также украинские войска периодически перебрасывают резервы к Угледару. Возможное направление на этом участке — Волноваха. Там ВСУ могли бы перерезать важную трассу между Донецком и Мариуполем. В Артёмовске под контролем Украины осталась небольшая часть города, но Киев не отступает.

ВСУ могут ударить по участку Кременная — Сватово. Чтобы занять плацдарм для продвижения вглубь ЛНР, украинским войскам нужны Кременная, Рубежное, Северодонецк и Лисичанск. Вероятно, по мнению Коца, и наступление на Сватово с атакой на Старобельск, где периодически действуют диверсанты.

«Активность ДРГ — первый разведпризнак того, что готовится удар», — заявил командир артиллерийского дивизиона с позывным Тобол.

В материале военкора отмечается, что военные эксперты обсуждают и вариант атак «на территории большой России».

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США и их союзники сделали всё возможное, чтобы контрнаступление ВСУ состоялось. По его мнению, украинские войска должны быть в состоянии готовности. Кирби уточнил, что коллективный Запад отправил Киеву 98% запрошенной техники и оружия, включая средства ПВО и боеприпасы.

В свою очередь, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко предположил, что ВСУ могут начать наступление с использованием тяжёлой военной техники в ближайшие дни в связи с окончанием распутицы в зоне проведения СВО.