Варшава, 5 мая, 2023, 13:38 — ИА Регнум. Полиция задержала бывшего вице-премьера Польши Романа Й. Причиной задержания стала контрабанда сигарет, сообщил 5 мая канал Polsat News.

Иван Шилов ИА REGNUM Сигареты

«На участке у бывшего вице-премьера нашли 11 тонн сигарет», — говорится в сообщении.

По делу о контрабанде полиция также задержала сына политика.

Роман Й. занимал пост заместителя премьер-министра с марта 1995 года по апрель 1997 года в правительстве Юзефа Олексы и Влодзимежа Чимошевича. Одновременно он занимал должность министра сельского хозяйства и продовольственной экономики.

Как сообщало 4 мая ИА REGNUM, мэра Одессы Геннадия Труханова взяли под стражу по делу о заводе «Краян». Высший антикоррупционный суд взял мэра под стражу с правом внесения залога в 13 млн гривен. Мэра арестовали по делу о растрате более 92 млн гривен при покупке административного здания обанкротившегося завода «Краян».