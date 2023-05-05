АЕБ: в России в апреле на 70,6% увеличились продажи новых автомобилей

Москва, , 13:38 — REGNUM Продажи новых автомобилей в России в апреле 2023 года увеличились на 70,6% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Это следует из опубликованного 5 мая отчёта Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).

Lada Largus Виталий Архиреев © ИА REGNUM

Уточняется, что в общей сложности в России в апреле текущего года было продано 54,2 тыс. автомобилей, это на 22,4 тыс. автомашин больше, чем в апреле прошлого года.

Также указывается, что больше всего в апреле было продано автомашин марки Lada (27,6 тыс., + 225%), далее следуют марки Haval (свыше 7,3 тыс., +805%) и Geely (6,1 тыс., +1312%).

При этом уточняется, что всего за первый квартал 2023 года было продано 91,9 тыс. автомобилей Lada, почти 24 тыс. машин Haval и 18,7 тыс. автомобилей Geely.

Как передавало ИА REGNUM, 25 апреля «АвтоВАЗ» сообщил, что с 1 мая повысит цены на автомобили Lada в среднем на 2%. Однако по итогам 2023 года подорожание моделей бренда не превысит уровень инфляции.