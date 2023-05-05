Российские военные уничтожили полковника СБУ Ярцева

Донецк, , 13:34 — REGNUM Полковника Службы безопасности Украины (СБУ) Михаила Ярцева ликвидировали 5 мая в ходе специальной военной операции. Сообщается, что он был уничтожен 2 мая на территории Донецкой Народной Республики.

СБУ Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Обстоятельства гибели неизвестны. Но её подтвердили в украинских органах власти, в частности, на веб-странице села Нерубайского в Одесской области.

Ранее ИА REGNUM сообщало о ликвидации командира мехбригады ВСУ Александра Немашкало в ходе боёв в Артёмовске. По данным источника, его уничтожили вместе с бронетехникой. Перед этим, 1 мая, там же ликвидировали 26-летнего американского наёмника Купера Эндрюса. В Госдепе подтвердили гибель американского гражданина, не называя имён.