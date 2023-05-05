Путин пригласил президента Таджикистана Рахмона на празднование Дня Победы

Москва, , 13:33 — REGNUM Российский президент Владимир Путин пригласил своего коллегу из Таджикистана Эмомали Рахмона в Москву на празднование 78-й годовщины победы в Великой Отечественной войне, сообщили 5 мая в пресс-службе таджикского президента.

Эмомали Рахмон Иван Шилов © ИА REGNUM

В ходе телефонных переговоров Путин и Рахмон обменялись поздравлениями с Днём Победы. Участники переговоров назвали положительной динамику развития стратегического партнёрства двух стран.

«Лидеры двух государств также обменялись мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки, в том числе по обстановке на таджикско-афганской границе», — сообщили в пресс-службе президента Таджикистана.

В начале апреля Россия и Таджикистан провели совместные учения на полигоне Харб-Майдон вблизи границы с Афганистаном. Учения имитировали операцию по ликвидации незаконных вооруженных формирований в условиях горной местности.

3 мая пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что парад Победы на Красной площади 9 мая состоится. Это заявление он сделал в контексте попытки украинской стороны нанести удары беспилотниками по Кремлю в ночь на 3 мая.