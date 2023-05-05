«РВ»: ВСУ используют натовские БТР для вывоза тел погибших в Артёмовске

Москва, , 13:21 — REGNUM Украинские военные используют натовские бронетранспортёры (БТР) для вывоза тел погибших в Артёмовске бойцов, сообщил 5 мая Telegram-канал «Военкоры Русской весны».

ВСУ Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«ВСУ вывозят натовскими бэтээрами трупы своих боевиков», — говорится в сообщении.

Военкоры опубликовали видеозапись, на которой показан процесс отправки убитых в боях в Артёмовске.

«Похоже, что на кадрах процесс отправки убитых в боях в тыловую Константиновку», — говорится в публикации.

Как сообщало 5 мая ИА REGNUM, ВСУ начали проводить психологические операции, а также показали новые образцы современной техники Североатлантического альянса с целью понизить боевой дух российских бойцов. «Военкоры Русской Весны» считают, что украинские военные резко активизировались на фронте в рамках подготовки к весеннему контрнаступлению. Отмечается, что на многих участках линии соприкосновения артиллерийские подразделения противника значительно увеличили интенсивность огня.