Москва, , 13:16 — REGNUM Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в рамках пресс-конференции 5 мая заявил, что в европейской части страны холодного лета не прогнозируется.

Люди Анна Рыжкова (с) ИА REGNUM

«На европейской территории температура будет около и выше нормы», — сказал он, отметив, что наиболее жарким месяцем в умеренных широтах станет июль, а в южных — август.

Также в ходе пресс-конференции научный руководитель Гидрометцентра сообщил, что 9 мая, в важный день для большинства россиян, ожидается незначительное потепление до плюс 14 градусов и слабый ветер. При этом Вильфанд отметил, что такая температура всё ещё ниже нормы.

Апрель 2023 года оказался наиболее тёплым в Москве за последние три десятка лет. По словам Романа Вильфанда, прошедший месяц фактически компенсировал дефицит солнечного света, который москвичи испытывали в январе, феврале и марте.