Москва, 5 мая, 2023, 13:16 — ИА Регнум. Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд на пресс-конференции 5 мая заявил, что в европейской части страны холодного лета не прогнозируется.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Люди

«На европейской территории температура будет около и выше нормы», — сказал он и отметил, что наиболее жарким месяцем в умеренных широтах станет июль, а в южных — август.

Также в ходе пресс-конференции метеоролог сообщил, что 9 мая, в важный день для большинства россиян, ожидается незначительное потепление до плюс 14 градусов и слабый ветер. При этом Вильфанд отметил, что такая температура всё ещё ниже нормы.

Апрель 2023 года оказался наиболее тёплым в Москве за последние три десятка лет. По словам Вильфанда, прошедший месяц фактически компенсировал дефицит солнечного света, который москвичи испытывали в январе, феврале и марте.