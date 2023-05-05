Вашингтон, 5 мая, 2023, 13:18 — ИА Регнум. У российских войск подавляющее превосходство в воздухе, и они ещё никак его не использовали в рамках спецоперации, сообщило 5 мая издание Newsweek.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«У русских почти подавляющее превосходство в воздухе, которое они ещё не ввели в [действие]», — процитировал автор публикации Брендан Коул генерального директора международной охранной компании Global Guardian Дейла Бакнера.

По словам Бакнера, у России в резерве также ещё очень большой флот: он в десять раз больше, чем у Украины. МиГ-35, Су-35 и Су-57 — это часть современного комплекта, который может «уничтожить это контрнаступление [ВСУ]», если этими истребителями ударят по большим колоннам украинских танков и бронетранспортёров.

«Поэтому для украинцев существует реальный тактический риск на земле, если у них нет надлежащей противовоздушной обороны и если у них нет многоуровневой противовоздушной обороны», — резюмировал Бакнер.

Коул привёл заявление старшего советника американского Центра стратегических и международных исследований Марка Канчиана, который, проанализировав информацию о ситуации в зоне СВО, сделал вывод: ВСУ смогут защитить свои вооружённые силы с помощью оставшихся средств ПВО, но не свои города и инфраструктуру.

5 мая российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что в конфликте на Украине фактически участвует НАТО. Урегулировать ситуацию только через заморозку линии соприкосновения не получится. Россия неоднократно предпринимала усилия, чтобы урегулировать ситуацию, но Запад высокомерно отвергал их.