Москва, 5 мая, 2023, 13:09 — ИА Регнум. Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова отреагировала 5 мая на снос в Польше памятника Благодарности Красной армии в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Мария Захарова

Ранее польский Институт национальной памяти показал в прямом эфире демонтаж памятника Благодарности Красной армии в Глубчицах Опольского воеводства республики. Обелиск, увековечивавший память 676 солдат 1-го Украинского фронта, погибших в боях за город в марте 1945 года, установили в том же году.

«С этого дня они официально «неблагодарные», — написала Захарова.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 мая директор Института национальной памяти Украины Антон Дробович предложил снести изображения серпа и молота со всех надгробных памятников и монументов времён Второй мировой войны. Он уточнил, что на сегодняшний день памятники и надгробные сооружения не попадают под действие так называемого украинского закона «о декоммунизации».