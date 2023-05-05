Санкт-Петербург, , 14:58 — REGNUM В Санкт-Петербурге продолжается репетиция парада Победы, который пройдёт 9 мая. Пешую часть парада отрепетировали ещё 25 апреля на Дворцовой площади. Центр города был оцеплен, однако со стороны Эрмитажа можно было увидеть элементы репетиции.

БТР-82А на Невском проспекте перед началом репетиции парада, посвященного 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне © Петр Ковалев/ТАСС

БТР-82А на Невском проспекте перед началом репетиции парада, посвященного 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне © Петр Ковалев/ТАСС

ЗРК С-400 «Триумф» на Невском проспекте перед началом репетиции парада, посвященного 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне © Петр Ковалев/ТАСС

Генеральная репетиция парада, в том числе с участием военной техники, пройдёт 7 мая. А уже в сам День Победы все прилегающие к Дворцовой площади улицы будут перекрыты. Меры безопасности в Северной столице будут усилены, а вход на само мероприятие будет лишь по приглашениям, распространением которых занимаются представители Смольного.

Меры безопасности на Дворцовой площади во время репетиции парада, посвященного 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне © Петр Ковалев/ТАСС

Музыканты военного оркестра на Дворцовой площади во время репетиции парада © Петр Ковалев/ТАСС

По примерным подсчётам СМИ, механизированная колонна насчитывает более 80 единиц, а всего в парадном расчёте примут участие свыше четырёх тысяч кадетов, суворовцев и курсантов вузов. Морские пехотинцы Балтийского флота в этом году участвовать в параде не будут. Отменена и воздушная часть петербургского парада.

Танк Т-34-85 на Дворцовой площади во время репетиции парада, посвященного 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне © Александр Демьянчук/ТАСС

БРДМ-2 на Дворцовой площади во время репетиции парада, посвященного 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне © Александр Демьянчук/ТАСС

ОТРК «Искандер» на Дворцовой площади во время репетиции парада, посвященного 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне © Петр Ковалев/ТАСС

Военные мотоциклы М-72 на Дворцовой площади во время репетиции парада, посвященного 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне © Петр Ковалев/ТАСС

Местные СМИ во время репетиции обратили внимание на людей, которые держали в руках аппараты, похожие на подавители беспилотников. В свете последних событий и атак БПЛА на ряд российских объектов такая мера является вполне оправданной, отмечают журналисты.

Военнослужащие парадных расчетов на Дворцовой площади во время репетиции парада, посвященного 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне © Петр Ковалев/ТАСС

Военнослужащие парадных расчетов на Дворцовой площади во время репетиции парада, посвященного 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне © Александр Демьянчук/ТАСС

Военнослужащие парадных расчетов на Дворцовой площади во время репетиции парада, посвященного 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне © Петр Ковалев/ТАСС

Откуда можно посмотреть военный парад издали? Сама военная техника, как правило, паркуется на Миллионной улице — однако доступ к ней, по всей видимости, будет закрыт. Хороший обзор открывается также с точки у Александровского сада и Дворцового проезда. К моменту начала парада в этих местах, как правило, скапливается большое число зрителей.

Военнослужащие парадных расчетов на Дворцовой площади во время репетиции парада, посвященного 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне © Петр Ковалев/ТАСС

Военнослужащие парадных расчетов на Дворцовой площади во время репетиции парада, посвященного 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне © Петр Ковалев/ТАСС

Военнослужащие парадных расчетов на Дворцовой площади во время репетиции парада, посвященного 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне © Петр Ковалев/ТАСС

Военнослужащие парадных расчетов на Дворцовой площади во время репетиции парада, посвященного 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне © Александр Демьянчук/ТАСС

Несмотря на усиленные меры безопасности и отсутствие воздушной части парада, салют в городе в честь Победы всё же состоится, сообщил глава отдела по вопросам безопасности публичных мероприятий Комитета по вопросам законности города Александр Равин. Петербуржцы и гости города смогут увидеть салют в 22:00 у Петропавловской крепости.

Выступление студентов Михайловской военной артиллерийской академии на Дворцовой площади во время репетиции парада, посвященного 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне © Петр Ковалев/ТАСС

Юнармейцы во время разворачивания российского флага на Дворцовой площади во время репетиции парада, посвященного 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне © Петр Ковалев/ТАСС

Юнармейцы во время разворачивания российского флага на Дворцовой площади во время репетиции парада, посвященного 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне © Петр Ковалев/ТАСС

Всего в рамках парада на Дворцовой площади установят трибуны на 1400 посадочных мест, а ещё 2 тысячи мест будут расположены в «стоячей» зоне. После парада, в течение всего дня, в городе состоятся концерты и патриотические мероприятия, приуроченные к годовщине Победы.