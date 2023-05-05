Москва, 5 мая, 2023, 12:54 — ИА Регнум. Апрель 2023 года оказался наиболее тёплым в Москве за последние 30 лет. Об этом 5 мая заявил на пресс-конференции научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Москва

«Для Москвы этот апрель был совершенно необычный, он в ранге самых тёплых месяцев занял пятое место. Учитывая длительную историю наблюдений, это означает, что такой тёплый апрель наблюдается примерно один раз в 30 лет», — сказал он.

Синоптик уточнил, что прошедший апрель фактически компенсировал дефицит солнечного света, который был в январе, феврале и марте.

Также Вильфанд указал, что в целом по России средние значения температуры воздуха были близки к нормальным значениям, однако в европейской части оказались на 3–4 градуса выше нормы, в Сибирском федеральном округе — на 4 градуса ниже нормы, а на Дальнем Востоке — около и чуть выше нормы.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 мая главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала, что в Москве и Подмосковье в период с 6 по 8 мая в ночное время ожидаются заморозки. При этом, по её словам, в День Победы, 9 мая, ожидается самая хорошая погода в праздничные выходные — температура воздуха поднимется до +17 °C.