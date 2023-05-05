Sohu: комплекс «Баргузин» может атаковать американские авианосцы в радиусе до 1000 километров

Пекин, , 12:53 — REGNUM В Китае изучили возможности российского ракетного комплекса «Баргузин». Он может атаковать американские авианосцы в радиусе до 1000 км, сообщило 5 мая китайское издание Sohu.

Подъем пусковой установки межконтинентальной баллистической ракеты на твердом топливе РС-22В/СС — 24 «Скальпель» на БЖРК © Александра Бабенко/ИТАР-ТАСС

«После перевода в боевой режим поезд останавливается и начинает установку трех ракет для подготовки к нанесению ядерного удара большой дальности по цели», — говорится в статье.

Автор статьи уточнил, что после перевода в боевой режим поезд останавливался и начинал установку трех ракет для подготовки к нанесению ядерного удара большой дальности по цели.

В материале статьи отмечается, что ещё в 1980-х в СССР смогли поместить межконтинентальную баллистическую ракету «Скальпель» в состав поезда «Молодец». Первый полк таких поездов встал на боевое дежурство в октябре 1987 года. К началу 1991 года развернули три ракетных дивизии БЖРК. Однако с развалом СССР их уничтожили.

Однако в 2016 году прошли успешные испытания ракеты для нового БЖРК «Баргузин», работы над которым начались в 2012 году.