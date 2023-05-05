Москва, 5 мая, 2023, 12:50 — ИА Регнум. На уходящей неделе Telegram-каналы России писали про новогоднюю елку в Петербурге, оружейный склад у ветерана, кочующие по Воронежу киоски и многое другое. Самое интересное — в нашей подборке.

Альфред Стевенс. Ванна

Центральный федеральный округ

Самолет, который должен был лететь в Москву из Читы, пришлось задержать из-за слишком внимательной и педантичной пассажирки. Пожилая дама во время прослушивания предполетного инструктажа решила проверить, как работает аварийный выход. В результате сработал надувной трап, сообщают «Московские новости». Рейс пришлось задержать на несколько часов, в отношении пассажирки составлен протокол.

В избе недавно усопшего ветерана из орловской деревни Березовки случайно нашли оружейный арсенал. В подвале пенсионер хранил 140 минометных мин времен Великой Отечественной войны, они занимали 14 ящиков. «Специалисты отмечают, что на воздух могла взлететь вся деревня», — удивляется «Орлиный взор». Где пенсионер взял мины, уже не узнать.

«Это борьба напоминает цирк», — цитирует «Блокнот Воронеж» мнение жительницы города о кочующих по кругу незаконных ларьках и киосках. Их якобы демонтируют, после чего тут же устанавливают на другое место. Борьба с ними пока выглядит очень вялой.

Северо-Западный федеральный округ

Во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга, оказывается, до сих пор стоит новогодняя елка. 1703 пишет, что в администрации района на вопрос, когда дерево уберут, ответили лаконично: «Какой человек будет жаловаться на круглогодичное новогоднее настроение?» То есть не уберут. На елке висят украшения, которые смотрятся довольно странно на фоне зеленых газонов.

«Ночной губернатор» выяснил, что в Петербурге всего-навсего одна официальная экскурсия по крышам. Причем ее запустили почти шесть лет назад. Все остальные, а их великое множество, увы, нелегальные.

В калининградском зоопарке устроили «охоту на тигра». Так назвали профилактические учения по поимке опасного животного, сообщает «Калининград №1». «Тигра», то есть человека в костюме аниматора, оперативно поймали и обезвредили. Никто не пострадал.

Приволжский федеральный округ

Уфимским спасателям на днях пришлось решать нетривиальную задачу: спасать семейную пару от агрессивного бобра. Животное забежало на участок и явно не собиралось никуда уходить. Спасатели, по словам @Ufa_rb, сумели вытащить животное из засады, отвезли к реке и выпустили на волю.

В Саратовской области отчасти противоположная история. В село забрел сурок, на которого тут же напали собаки. Сурка спас школьник. На днях он получил благодарность от областного комитета охотничьего хозяйства и рыболовства, пишет «Саратовщина».

В Самарской области зафиксировали удивительный температурный рекорд. В Тольятти столбики термометров поднялись до 31,3 градуса! И это в начале мая. «Слышали раньше выражение «Жарко, как в Самаре»? Похоже, скоро услышите», — отмечает «Злой самаритянин».

Южный федеральный округ

«Кубанская телега» рассказала про умельца из Краснодарского края. Мужчина приделал двигатель и части корпуса от скутера к ванне и поехал по дороге. Сотрудники ДПС остановили «ванномобиль». Водитель был пьян. Средство передвижения конфисковали. Водитель не сильно расстроился и признался, что ванна ездила плохо.

Северо-Кавказский федеральный округ

Не только на Кубани есть экзотический транспорт. «Страновед» пишет, что в Ставрополе сотрудники ГИБДД задержали машину, у которой не было задних колес. Причем водителя ранее уже штрафовали за то, что ездит на такой машине. Непонятно только, как у него вообще получалось на ней ездить.

В Минводах грибник нашел сразу 35 гранат. Они были плотно набиты в черную сумку. «Ставрополь. Новости» сообщает, что гранаты лежали в лесу долго и уже покрылись ржавчиной. Тем не менее начались поиски их владельца.

Уральский федеральный округ

На Ямале появилась оригинальная услуга «Свой человек». За тысячу рублей жители готовы помочь ямальцам, оказавшимся далеко от родины, и выполнить любую несложную задачу: съездить по объявлению, красиво вручить подарок, проверить недвижимость. Больше всего таких объявлений в Новом Уренгое, узнал «Округ белых ночей».

Сибирский федеральный округ

В Краснозерском Красноярского края покрасили в зеленый цвет бюст комсомольцу. Местные жители творчество не оценили, пишет НГС, и поначалу подумали, что над памятником поглумились хулиганы. По мнению жителей, памятник стал похож на Фантомаса. Впрочем, его уже перекрасили в серебристый.

Замечательное объявление нашел «Томский вестник» на «Авито»: продают корову, которая лично видела премьер-министра Мишустина и теперь дает на 30 процентов больше молока!

Забавный случай с поучительным финалом рассказывает «Узник Абакана». В Абакане дама припарковала микроавтобус посреди выезда из пожарной части. Просьбу дежурного убрать машину демонстративно проигнорировала и ушла по делам. Вернувшись, обнаружила автомобиль заблокированным с двух сторон двумя большими пожарными машинами. Чтобы освободить его, пришлось идти извиняться в часть.

Дальневосточный федеральный округ

В Петропавловске-Камчатском открыт сезон блуждания медведей по городу. Первые следы косолапого заметили на новом кладбище. Судя по всему, медведь шел в сторону городской свалки. «Мачо с Авачи» напоминает, что с медведями не стоит пытаться взаимодействовать, потому что зверь этот непредсказуемый и крайне опасный.

На окраине Уссурийска горожане уже собирают «клубничку», шутит «Восток-Медиа». На улице здесь нашли солидную коллекцию выброшенного порно: десятки dvd-дисков. Как столь интимная коллекция оказалась на улице и почему не в мусорном баке — неясно.

Такими новостями делились каналы на уходящей неделе. Читайте продолжение в следующую пятницу, 12 мая.