Билл Клинтон заявил, что с 2011 года знал, что конфликт Украине был «вопросом времени»

Нью-Йорк, США, , 13:08 — REGNUM Экс-президент США Билл Клинтон ещё в 2011 году решил, что вооружённый конфликт на Украине обязательно будет. Об этом он, как сообщила 5 мая газета Financial Times, заявил на встрече в нью-йоркском центре 92Y.

Билл Клинтон (сс) Kate Wellington

Бывший американский лидер рассказал, как в том году общался в Давосе с президентом России Владимиром Путиным. На встрече глава российского государства якобы заявил, что не согласен с Будапештским меморандумом, заключённым его предшественником Борисом Ельциным при посредничестве США, по которому Россия обязалась уважать территориальную целостность в обмен на отказ Киева от ядерного оружия.

«Он сказал: «Я не согласен с этим, я это не поддерживаю и не считаю себя связанным этим договором». И с того дня я знал, что это (конфликт на Украине. — Прим. ИА REGNUM) лишь вопрос времени», — сказал Клинтон.

Его жена, бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон добавила, что не верит в переговоры с Путиным по Украине и считает, что нужно добиваться полной победы Киева.

Будапештский меморандум подписали лидеры России, Украины, США и Великобритании в 1994 году. По нему все участники соглашения, а не только Кремль, обязались уважать суверенитет Украины. Клинтон ранее уже заявлял, что жалеет об участии в этом меморандуме, по которому Украина отказалась от ядерного оружия.

В августе 2022 года на Обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), проходившей в ООН, замглавы делегации России Андрей Белоусов заявил о несостоятельности Будапештского договора, так как Запад его уже несколько раз нарушал.

Белоусов напомнил про вмешательства США и других стран во внутренние дела Украины в 2004 году, которые привели к перевороту. Это было задолго до нового переворота в 2014 году.