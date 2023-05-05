Екатеринбург, 5 мая, 2023, 12:43 — ИА Регнум. Склады с легковоспламеняющимися жидкостями горят на площади 2 тыс. кв. м в Екатеринбурге, сообщили в ГУ МЧС.

Николай Хижняк ИА REGNUM Пожар

Пожар на складах с легковоспламеняющимися жидкостями и резиной произошёл на улице Базальтовой.

«Огнём охвачены два складских помещения», — уточнили в ГУ МЧС.

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Как сообщало 5 мая ИА REGNUM, пожар в селе Успенка Тюменской области локализовали на площади 3 900 кв. м, пожарным удалось отстоять от огня более 1 тыс. жилых домов. Огнём повреждены 13 жилых домов. К тушению пожара привлекли 226 человек, 56 единиц техники и два вертолёта Ми-8. Работа по ликвидации пожара продолжается. Согласно уточнённым данным информационного центра правительства Тюменской области, в Успенке из учреждений соцобслуживания эвакуированы 360 человек. В пресс-службе УГИБДД по региону уточнили, что въезд в село с трассы закрыт. Пожар в селе возник ранее в этот день. Огонь распространился быстро из-за сухой погоды.