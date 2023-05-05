Чемезов заявил, что в SSJ New почти не останется импортных компонентов

Москва, , 12:47 — REGNUM Компонентов иностранного производства в российских самолётах Sukhoi Superjet New (SSJ New) практически не останется, заявил 5 мая глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным.

Монтаж стенда для испытаний планера импортозамещенной версии Superjet-100 (SSJ-NEW) © Александр Кряжев/РИА Новости

По словам генерального директора Ростеха, компания завершает испытание двигателя ПД-8.

«Самолёт уже с нашим двигателем, полностью с нашей авионикой, с нашими агрегатами и, самое главное, с нашим полностью фюзеляжем. Импортного практически там уже ничего не остаётся», — сказал Чемезов.

Он добавил, что сертификация SSJ New находится на стадии завершения, а серийный выпуск начнётся уже в следующем году. Ежегодно планируют выпускать по 20 таких лайнеров.

Кроме того, в следующем году планируется завершить сертификацию среднемагистрального пассажирского самолёта МС-21, компания произведёт первые шесть лайнеров. Также корпорация ведёт работу по строительству транспортных самолётов Ил-76.

В конце марта министр промышленности и торговли Денис Мантуров заявил, что серийные поставки SSJ New авиакомпаниям России начнутся в будущем году и что к следующему года завершится сертификация МС-21.