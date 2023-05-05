Донецк, 5 мая, 2023, 12:39 — ИА Регнум. Строительство водовода Дон — Северский Донец — Донбасс, необходимого для снабжения Донбасса водой, вышло на завершающую стадию. Об этом 5 мая сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин в своём Telegram-канале.

ИА REGNUM Канал Северский Донец — Донбасс

«Строительство масштабного водовода Дон — Северский Донец — Донбасс вышло на финишную прямую», — написал Пушилин, уточнив, что он вместе с заместителем министра обороны России Тимуром Ивановым проинспектировал стройку.

Глава региона уточнил, что у этого гидротехнического сооружения не имеется аналогов в России, и отметил, что проектная мощность сооружения составит 228 тыс. кубометров в сутки, что позволит ежедневно по графику обеспечивать водой Донецк, Макеевку, Горловку, Ясиноватую и Енакиево.

Пушилин указал, что предприятие «Вода Донбасса» готовит системы водоснабжения к открытию водовода, и добавил, что в Донецке также в связи с этим ведётся обновление внутригородских сетей водоснабжения.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 мая Пушилин заявил, что жители ДНР уже к концу июня смогут ежедневно получать воду по новому водоводу. Он уточнил, что Донбасс сможет обеспечить полностью жителей водой после освобождения канала Северский Донец — Донбасс.