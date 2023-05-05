Колумнист Bloomberg Клут предупредил о третьей мировой войне в случае вступления Украины в НАТО

Киев, , 12:34 — REGNUM Журналист Андреас Клут в своей статье для издания Bloomberg 5 мая заявил, что НАТО опасно предоставлять Украине место в Североатлантическом альянсе, пока на территории страны идут боевые действия.

НАТО Сергей Корсун © ИА REGNUM

«Они [страны — члены альянса] не должны обещать сделать Украину полноправным членом из-за пункта договора НАТО. Это тот [пункт], который говорит, что нападение на одного союзника является нападением на всех», — написал Клут.

Автор материала отметил, что вопрос о членстве Украины в НАТО является в том числе вопросом для западных союзников, должны ли они продолжить поддерживать Киев в военном конфликте снарядами, оружием и деньгами.

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг в ходе заседания министров обороны на авиабазе ВС США «Рамштайн» заявил, что Украина должна одержать победу в военном конфликте с Россией, чтобы стать членом НАТО. Генсек добавил, что союзники и дальше продолжат поддерживать ВСУ оружием и боеприпасами.