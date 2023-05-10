Москва, 10 мая, 2023, 14:05 — ИА Регнум. Дальневосточные производители продуктов питания планомерно наращивают производительность труда благодаря внедрению инструментов бережливого производства. Якутской птицефабрике удалось в два раза сократить незавершенное производство, сахалинский «Невод» сократил затраты на обработку сырья, а на одном из старейших предприятий «Бурятмяспром» динамика производительности труда выросла на 51,6%.

ООО «Бурятмяспром» Продукция старейшего в Бурятии мясоперерабатывающего предприятия

Нарастить объемы выпуска товаров компаниям помогает национальный проект «Производительность труда». Причем для достижения цели далеко не всегда требуется дополнительное привлечение инвестиций.

«Услуга ФЦК »Рост эффективности производства» — самый короткий путь, чтобы найти конкретные решения, которые дают бизнесу возможность развиваться даже в условиях ограничений», — подчеркнул Николай Соломон, руководитель Федерального центра компетенций (ФЦК).

Прежде чем вкладывать средства в производство, эксперты ФЦК в сфере производительности труда предлагают навести порядок в процессах там, где это можно сделать без привлечения дополнительного финансирования. Глава ФЦК Николай Соломон привёл данные: в среднем у российских предприятий — участников нацпроекта «Производительность труда» загружено только 50% имеющихся мощностей. По его словам, при работе с ФЦК в половине случаев компании отказываются от приобретения нового оборудования, потому что при правильном перераспределении загрузки начинают производить больше и на уже действующих мощностях.

АО «Якутская птицефабрика» — одно из первых предприятий в республике, которое вступило в национальный проект «Производительность труда». Прежде чем изучить и применить новые технологии, на предприятии под руководством Регионального центра компетенций (РЦК) выявили некоторые проблемы (например простои из-за плохой организации профилактики оборудования, лишние передвижения при изготовлении продукции, трату времени на поиск сырья и материалов) и нашли пути их решения.

Благодаря внедренной системе планово-предупредительных ремонтов по графику, плану рационального размещения сырья, системе автономного обслуживания оборудования и стандартам операционных процедур производительность труда удалось резко увеличить. В некоторых случаях для уменьшения затрат реализовали разные нестандартные решения, например провели простую модернизацию мест сушки и временного хранения соли — нарастили борта емкостей для хранения.

«Это решение было достаточно неочевидным, но принесло очень ощутимую пользу. Из таких решений и складывается культура постоянных улучшений на производстве», — прокомментировал ИА REGNUM руководитель Регионального центра компетенций в сфере производительности труда Республики Саха (Якутия) Егор Петров.

Оптимизация процессов позволила на 11% увеличить выработку продукции, в два раза сократить незавершенное производство и на треть сократить суммарный суточный простой оборудования. Все изменения строятся на одном принципе: произвести больше продукции с тем же штатом. В дальнейшем Якутская птицефабрика намерена заняться повышением выработки цеха сортировки яиц и оптимизацией работы автобазы.

На сахалинском рыбоперерабатывающем предприятии «Невод» за первые два месяца участия в нацпроекте «Производительность труда» весь рабочий процесс разложили по этапам, выявили проблемы и разработали план по улучшению работы оборудования. Такая совместная работа промышленников и специалистов РЦК позволила сократить затраты во время обработки рыбы и повысить производительность труда.

«Ежедневно мы проводим встречи с начальниками отделов, которые и будут на протяжении трёх лет изменять культуру производства на нашем предприятии. Результаты уже есть. Например, в зоне очистки рыбы от плавников и внутренностей не до конца был спланирован выброс отходов, что приводило к грязи и травмоопасным перемещениям сотрудников. После того как дополнительно наварили рукав, отходы строго попадают в отходный контейнер», — отметил заместитель генерального директора ООО «Невод» Алексей Литвиненко.

ООО «Бурятмяспром» Продукция ООО «Бурятмяспром»

Старейшее в Бурятии предприятие «Бурятмяспром» более 80 лет работает на рынке мясной индустрии Сибири и Дальнего Востока и входит в топ-10 ведущих предприятий России по производству консервов. Участником нацпроекта «Производительность труда» фабрика стала в июле 2019 года. В сравнении с базовым 2019 годом динамика производительности труда на предприятии выросла на 51,6%.

Специально созданная учебная площадка «Фабрика процессов» помогла получить практические навыки по внедрению бережливого производства на предприятии в форме игры. По оценке специалистов регионального центра компетенций, команда «Бурятмяспрома» максимально использовала возможности обучающей платформы.

«С тренерами ФЦК наши сотрудники изучили такие инструменты, как 5С (пять шагов для процветания производства — Сортировка, Соблюдение порядка, Содержание в чистоте, Стандартизация, Совершенствование), методы решения проблем «5 почему», диаграмму Ишикавы. Активно применялась визуализация стандартизированных операционных процедур (СОП) с фотографиями оборудования и последовательностью операций — «было — стало», а также предупреждающие таблички и конечно инфостенды», — пояснила ИА REGNUM руководитель проектного офиса ООО «Бурятмяспром» Аюна Цыденешиева.

В планах предприятия активно использовать приобретённые навыки на вновь открывающихся площадках.

«В конце апреля 2023 года уже запущено производство жестяной банки на площадке предприятия, планируется открывать новые производственные объекты. Поэтому работы предстоит много. Инструменты бережливого производства помогают выжить в непростых условиях нынешнего времени», — подчеркнула Аюна Цыденешиева.

Наиболее эффективные инструменты развития бизнеса собственники и руководители российских компаний обсудят на V федеральном форуме «Производительность 360», который пройдет 20 и 21 июля в Казани. В фокусе дискуссии — отраслевая экспертиза нацпроекта «Производительность труда», курируемого Первым заместителем председателя правительства Андреем Белоусовым.

Как сообщало ИА REGNUM, национальный проект «Производительность труда» реализуется с 2018 года по инициативе президента России Владимира Путина. Он призван обеспечить пятипроцентный ежегодный прирост производительности труда на средних и крупных предприятиях несырьевых отраслей экономики. Компании — участники проекта получают экспертную поддержку Федерального и региональных центров компетенций для совершенствования управления, производства, логистики и сбыта своей продукции.