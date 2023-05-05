Москва, 5 мая, 2023, 12:50 — ИА Регнум. Идея о том, чтобы повысить в десять раз штрафы за нарушение правил дорожного движения на электросамокатах, выглядит как абсолютно некомпетентная рекомендация. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 5 мая заявил научный руководитель Института экономики транспорта и транспортной политики факультета городского и регионального развития ВШЭ Михаил Блинкин. Так он прокомментировал соответствующее предложение члена конституционного комитета Совфеда Артёма Шейкина.

Иван Шилов ИА REGNUM Электросамокат

«Давайте разбираться. Штрафы за нарушение ПДД автомобилями и прочими транспортными средствами, выезжающими на проезжую часть, администрирует ГИБДД. Есть нормальный механизм администрирования. Почему? Потому что правила поведения на проезжей части общеприняты и понятны. Что хорошо, что плохо, за что надо платить штраф. А со всеми этими средствами индивидуальной мобильности (СИМ) мы, условно говоря, ещё даже в первый класс не поступили. Для начала надо понять, что это такое, а уже потом обсуждать, маленькие штрафы или большие», — сказал Блинкин.

По его словам, во всём мире не выработалось единого мнения о том, как следует регулировать движение СИМов.

«Например, в Швеции решили, что как только средство передвижения электрифицировано, то его место в парках, на стадионах и в специально отведённых местах. Выпускать электросамокат на проезжую часть опасно для жизни владельца СИМа, а на тротуар — для здоровья пешеходов. Для начала надо определиться с принципиальными вещами. На кого мы возложим администрирование этих штрафов? ГИБДД честно ответит, что у них для этого нет персонала. Как инспектор будет ещё и тротуар администрировать? Это абсолютно некомпетентная рекомендация. И если штрафы повысят в 10 раз, то это ничего не изменит. Абсолютно!» — резюмировал Блинкин.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Шейкин заявил, что в России надо увеличить как минимум в 10 раз штрафы за нарушение Правил дорожного движения (ПДД) водителями электросамокатов. По его словам, сейчас максимальный штраф для нарушителя ПДД на электросамокате составляет 1500 рублей. По мнению Шейкина, эта сумма слишком мала и не соответствует современным реалиям. Сенатор уверен, что для увеличения размера штрафа следует внести поправки в две статьи Административного кодекса, выделив ответственность для водителей самокатов, моноколёс и иных средств индивидуальной мобильности в части увеличения штрафов.